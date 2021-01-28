Чита, , 10:51 — REGNUM Замдиректора одной из спортивных школ Читы заподозрили в том, что она вносила заведомо ложные сведения о количестве воспитанников, а также недостоверные сведения в табеля учета рабочего времени тренеров, незаконно получая деньги. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю, ущерб от этих действий составил порядка 1,7 миллиона рублей.

«По материалам проверки Следственным управлением УМВД России по Забайкальскому краю в отношении должностного лица образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — пояснили правоохранители.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников мошеннической схемы хищения денежных средств.