Ярославль, 28 января 2021, 11:18 — REGNUM Ростовский районный суд Ярославской области рассматривает уголовное дело о даче взятки сотруднику пограничного учебного центра ФСБ. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.
На скамье подсудимых муж и жена. Супруг являлся учредителем компании, которая выиграла конкурс на поставку продуктов питания — консервов из говядины в ФГКУ «Пятый пограничный учебный центр ФСБ». Супруга работала в ИП, которое поставляло консервы компании — победителю конкурса.
В качестве аргумента подсудимые решили дать сотруднику учреждения взятку и перевели ему 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Дача взятки».
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