Кострома, 28 января 2021, 10:53 — REGNUM В Костроме 13 воспитанников детского сада при школе №13 почувствовали себя плохо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности рассказала мама одного из воспитанников.
28 января дети сдадут анализы в поликлиниках по месту жительства, их результаты станут известны ориентировочно через 3 дня.
Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования и науки региона Илья Морозов, пищевое отравление детей маловероятно. Сейчас в детском саду работает муниципальная комиссия и врачи. Медики предполагают, что у детей может быть ротавирус или ОРВИ с признаками кишечного гриппа, более точный ответ на этот вопрос дадут анализы. Группа учреждения закрыта на карантин.