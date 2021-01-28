Кострома, , 10:53 — REGNUM В Костроме 13 воспитанников детского сада при школе №13 почувствовали себя плохо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности рассказала мама одного из воспитанников.

Детский сад Gradkostroma.ru

«Первым в понедельник 25 января стало плохо мальчику из соседней группы. Потом с вечера вторника по среду слегли 12 детей из группы для детей 5−6 лет, где воспитывается мой сын. У всех детей рвота, диарея и температура до 37,8 градуса. Все они на больничке с сегодняшнего дня. Думаю, дело в еде. Директор и воспитатели детсада ничего нам не говорят, мы в шоке от того как быстро и как массово детей скрутило», — сказала женщина.

28 января дети сдадут анализы в поликлиниках по месту жительства, их результаты станут известны ориентировочно через 3 дня.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования и науки региона Илья Морозов, пищевое отравление детей маловероятно. Сейчас в детском саду работает муниципальная комиссия и врачи. Медики предполагают, что у детей может быть ротавирус или ОРВИ с признаками кишечного гриппа, более точный ответ на этот вопрос дадут анализы. Группа учреждения закрыта на карантин.