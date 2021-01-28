Бокситогорск, Ленинградская область, , 10:39 — REGNUM В Бокситогорском районе Ленинградской области в результате столкновения нескольких грузовых автомобилей погиб один человек, еще двоим понадобилась медицинская помощь. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло 27 января около 18:00 часов на 386-м км федеральной автодороги А-114 Вологда — Тихвин — Р21 «Кола». 54-летний гражданин одной из среднеазиатских стран, управляя грузовым тягачом «Мерседес» с полуприцепом, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Рено» со специальной автоцистерной, которым управлял 46-летний житель Пермского края.

«Водитель грузового «Рено» в результате дорожной аварии погиб. После этого уже другой грузовой тягач «Мерседес», под управлением 52-летнего жителя Ленобласти, врезался в «Рено», а грузовой тягач «ДАФ ХF», под управлением 61-летнего жителя Кировской области, совершил столкновение с автомобилем «Мерседес», — уточнили в ведомстве.

Травмы получили двое водителей большегрузов: один из них был госпитализирован в удовлетворительном состоянии, другому оказана помощь на месте.

На время устранения последствий массового ДТП федеральная автодорога была перекрыта. В настоящее время движение на трассе полностью восстановлено, а по факту массового ДТП проводится проверка.