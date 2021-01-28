Брянск, , 10:44 — REGNUM Два большегрузных автомобиля столкнулись ночью на 24-м км автодороги Брянск — Новозыбков в Выгоничском районе Брянской области. На месте скончался водитель одной из машин, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе ГИБДД региона.

По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля Volvo FH 4X2 с полуприцепом около 23:00 утратил контроль над движением машины. Грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с похожим автомобилем Volvo FH 6X2 под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП 53-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

Погибшего из искорёженной кабины деблокировали спасатели МЧС.