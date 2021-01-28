Чита, , 10:18 — REGNUM На территории Забайкальского края в 2020 году зарегистрировано 22,7 тыс. преступлений, что меньше аналогичного показателя 2019 года на 3,7% (23,6 тыс.). Такие данные приводит региональная прокуратура. Также отмечено, что тенденция сокращения зарегистрированных преступлений в Забайкалье сохраняется на протяжении нескольких лет.

К примеру, пять лет назад (за 2015 год) их количество составляло 33,4 тыс. В то же время уровень преступности в Забайкалье по сравнению с другими регионами является высоким — на 100 тыс. населения приходится более 2,1 тыс. преступлений, тогда как в среднем по Дальневосточному федеральному округу — 1,8 тыс., а по России — 1,4 тыс.

Тем не менее, по данному показателю Забайкальский край с 2016 года поднялся с последнего места, и по итогам прошлого года занимает 80 место из 85, обогнав Республику Алтай и Карелию (около 2,2 тыс.), Еврейскую автономную область (2,3 тыс.), Амурскую область (более 2,3 тыс.) и Туву (более 2,6 тыс.).

Удельный вес раскрытых преступлений остался на прежнем уровне и составил 57,7%. Нераскрытыми на территории Забайкальского края остались 9,4 тыс. преступлений, в том числе 1,8 тыс. тяжких и особо тяжких.

Как уже сообщало ИА, с начала 2020 года в целом количество преступлений в России увеличилось на 1,2% — почти до 1,9 млн. При этом уровень преступности вырос более чем в половине регионов страны.

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