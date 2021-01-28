Псков, , 10:15 — REGNUM Сотрудники полиции задержали уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который напал на силовиков во время незаконной акции 23 января в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчину задержали в Псковской области, сейчас его везут на допрос в главное следственное управление СКР по Москве. Однако официальной информации о задержании пока нет.

Напомним, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.

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