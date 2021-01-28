Москва, , 10:09 — REGNUM Электронные пуски ракет в ночных условиях успешно провели расчеты комплексов «Искандер-М» ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) во время тактических учений на Кубани. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ЮВО.

«Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Кубани, выполнили электронные пуски с неподготовленных позиций в рамках занятий по тактико-специальной подготовке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что расчеты комплексов «Искандер-М» совершили марш и оборудовали позиции на полигонах, а затем получили приказ выдвинутся в заданные районы. Уточняется, что там ими были отработаны задачи «по развертыванию комплексов, маскировке, перегрузке ракет, выполнению электронных пусков и оперативному выводу техники из-под ответного удара условного противника».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Оренбургской области на Тоцком военном полигоне прошли учения, где для уничтожения условного противника применили танки и артиллерию.