Соледар, ДНР, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 120 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 28 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком и мариупольском направлениях украинские формирования применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, вооружение БМП, а также крупнокалиберное стрелковое оружие, отметили в представительстве.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево (южное), Яковлевка, Петровское, Ленинское», — сказано в сообщении.

Разрушения гражданской инфраструктуры, а также жертвы среди мирных жителей не зафиксированы.

Напомним, сутками ранее зафиксировано четыре обстрела территории ДНР со стороны украинских силовиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у руководства России и США разный взгляд на проблему Донбасса, однако стороны готовы обсуждать эти противоречия.

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