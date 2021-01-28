Джакарта, , 09:56 — REGNUM В индонезийской ассоциации врачей заявили, что около 647 медицинских работников скончались от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По данным ассоциации, от коронавируса в Индонезии скончались 289 врачей, 27 стоматологов, 221 медсестра, 84 акушерки, 11 фармацевтов и 15 сотрудников медицинских лабораторий.

В Индонезии самый высокий процент смертей среди работников здравоохранения в Азии и государство входит в тройку лидеров по числу смертей среди медработников в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии в столице Индонезии Джакарте утилизировали 1538 кг одноразовых защитных масок, выброшенных жителями города.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Индонезии утилизировали более 1500 кг использованных масок