Сургут, Югра, , 09:53 — REGNUM В Югре мужчина получил пять ударов ножом в живот за просьбу сделать потише музыку и не курить в подъезде дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 23 января 2021 года в полночь 25-летний житель Сургута попросил соседа не курить на лестничной клетке и сделать потише музыку. За что сосед ему ответил ударами ножом в живот. Потерпевший выжил благодаря тому, что был в верхней одежде и своевременной медицинской помощи.

Его 44-летний сосед подозревается в преступлении по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемый заключён под стражу.