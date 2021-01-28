Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за аварии на трубопроводе с горячей водой заволокло паром улицу Севастопольская в Кировском районе города. Тепло в более 90 домов обещают вернуть во второй половине дня. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Авария на трубопроводе с горячей водой произошла в 03:20 часов 28 января у дома 24 по улице Севастопольская. Без горячей воды и отопления, по данным издания «Фонтанка», оказались 97 жилых многоквартирных домов.

Как уточнили в АО «Теплосеть СПб», их специалисты уже приступили к ремонтным работам, которые должны быть завершены к 16:20 мск.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — порекомендовали в организации.