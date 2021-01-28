Улуг-Хемский район, Тува, , 09:17 — REGNUM В Туве вынесен приговор 32-летней жительнице села Ийи-Тал Улуг-Хемского района, которую обвиняли в убийстве знакомой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Трагедия разыгралась днём 8 сентября 2020 года в частном доме.

«В ходе совместного распития спиртного из-за возникших на почве ревности личных неприязненных отношений Монгуш кухонным ножом нанесла несколько ударов в область грудной клетки своей знакомой», — отметили в управлении.

В результате потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По итогам судебного заседания, обвиняемая была признана виновной. При назначении наказания судья учёл наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, приговорив женщину к 7 годам колонии общего режима.