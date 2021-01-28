Ростов-на-Дону, , 09:10 — REGNUM Заброшенное здание бывшего противотуберкулезного клинического диспансера на улице Станиславского в Ростове-на-Дону разбирают на части. Об этом сообщают активисты общественной организации «Мой фасад».

«Дело даже не в том, что мародёрят красивое историческое здание. То, что сейчас происходит, представляет прямую опасность для нашего с вами здоровья», — обратились общественники к жителям и власти.

Со слов очевидцев, неизвестные «сломали забор, выносят окна, снимают шифер с крыши». При этом объект отнесён к классу опасности B. То есть здание должно быть на три года законсервировано. Затем его необходимо капитально отремонтировать.