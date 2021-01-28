с. Маккавеево, , 09:02 — REGNUM В Забайкальском селе Маккавеево, где температура воздуха сейчас составляет ниже — 20 °C, произошла коммунальная авария на теплотрассе. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, от теплоснабжения пришлось отключить 13 двухэтажных домов, один пятиэтажный дом, два социально-значимых объекта. Общая численность проживающего населения попадающего под отключения составляет 600 человек из них 125 детей.

Как пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, авария произошла ещё накануне, 27 января, в 15:00 местного времени, но руководству региона об этом сообщили только в 21:00.

Губернатор региона Александр Осипов поручил провести проверку и ликвидировать последствия ЧС в кратчайшие сроки.