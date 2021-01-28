Саратов, , 09:09 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция подтверждена по состоянию на 28 января у 42 459 человек, за сутки инфицированы еще 253 жителя. Минувшим днем заболели 252 человека. Выздоровели с начала пандемии 37 048 пациентов или 87,3%, за сутки — 283. Всего скончались 524 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявлено 113 заболевших за сутки, 32 — в Энгельском районе, 26 — в Балаковском, в Ртищевском — 11, остальные в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 98 заболевших, 47 пациентов — в группе от 50 до 59 лет, 33 — от 30 до 39 лет, 23 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 22 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 057 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,8 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин вакцинировался от коронавируса. Он отметил, что сделал прививку отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник V», так как приходится по работе контактировать с большим количеством людей.

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