Пекин, , 09:00 — REGNUM Комитет по безопасности на рабочих местах при Госсовете КНР провел регулярные переговоры с правительством провинции Шаньдун и провел решение провести надзор за расследованием по выяснению причин взрыва на золотом руднике, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР направило специальную рабочую группу для проведения обстоятельного расследования. После инцидента, рудник умалчивал и откладывал сообщить о факте произошедшего, в связи с чем было потеряно драгоценное время на проведение спасательных работ.

Местные власти должны изучить отложенные отчеты и жестко наказать всех ответственных согласно законам и нормам, сообщили в комитете. Двадцать два горняка оказались под завалами рудника в результате взрыва, прогремевшего 10 января в Цися близ города Яньтай провинции Шаньдун.

В настоящее время 11 горняков были спасены, проведя под завалами две недели, еще десять человек погибли, а один продолжает числиться пропавшим без вести.