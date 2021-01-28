Кызыл, , 08:42 — REGNUM В Туве зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики со ссылкой на данные комиссии по установлению причин смертности.

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Так, скончались две женщины 44 и 45 лет, одна из которых проживала в столице Кызыла, вторая — в селе Сукпак. Как отмечается, обе страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. Таким образом, с начала 2021 года в республике жертвами COVID-19 стали 15 человек.

«Всего с начала пандемии умерло 189 человек от COVID-19. Показатель смертности от новой коронавирусной инфекции составил 1,22 от числа заболевших», — отметили в Минздраве.

Среди регионов Сибирского федерального округа Тува занимает третье место по смертности среди пациентов с коронавирусом. Средний показатель по округу составляет 2,37, а по стране в целом — 1,86.

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