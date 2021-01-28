Магадан, Магаданская область, , 08:42 — REGNUM В Магадане обнаружили рыбака, поиски которого велись с 16 января. Мужчина 39 лет утонул, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. Следователи начали доследственную проверку по статье убийство.

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Тело нашли в бухте Гертнера в Магадане 27 января. Ранее волонтёры с помощью эхолота обнаружили его автомобиль на дне возле берега под скалой.

При осмотре погибшего на месте, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, опрашиваются родственники и знакомые, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Окончательное процессуальное решение будет принято после проведения необходимого комплекса проверочных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели и волонтёры искали пропавшего мужчину, который уехал на Toyota Land Cruiser на рыбалку в бухту Гертнера Охотского моря в район островов «Три брата» и не выходил на связь.