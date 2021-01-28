Пермь, , 08:34 — REGNUM В Перми на территории порохового завода утром 27 января произошел серьезный пожар, сообщает министерство территориальной безопасности Прикамья.

Пермский пороховой завод

Информация о ЧП в единую дежурную диспетчерскую службу поступила в 08:30 по местному времени (06:30 мск). Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет. Имеются пострадавшие.

По данным ГУ МЧС по Пермском краю, в 09:22 пожар ликвидирован. В тушении задействовали 69 человек и 16 единиц техники.

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