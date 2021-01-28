Хоринский район, Бурятия, , 08:33 — REGNUM В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора ГИБДД, которого обвиняют в пяти эпизодах получения взятки, десятках случаев злоупотребления полномочий и служебного подлога. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Вместе с ним перед судом предстанет его младший брат, являющийся депутатом одного из муниципальных образований в Хоринском районе. Его обвиняют в подстрекательстве к подлогу.

По версии следствия, бывший правоохранитель в 2019 году лично получил взятки от пяти граждан на сумму 260 тыс. рублей за выдачу водительских прав без экзаменов.

«Подстрекаемый своим братом, который также брал деньги от граждан, желавших незаконно получить права на управления транспортными средствами, сотрудник полиции оформил и выдал более 30 водительских удостоверений. За свои услуги брат требовал от граждан вознаграждение в размере от 20 до 140 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, действия инспектора начали прямо угрожать безопасности участников дорожного движения. Так, в одном случае за взятку он выдал женщине, не имевшей навыков управления, удостоверение категории С. После чего та ездила на многотонном грузовике, перевозя грузы.

Погубила братьев излишняя «работоспособность». После резкого роста выдаваемых в районе водительских прав в ситуации разобрались сотрудники собственной безопасности, которые и выявили преступления. К настоящему времени собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.