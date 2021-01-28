Киев, , 08:36 — REGNUM На Украине правоохранители задержали лиц, подозреваемых в осуществлении хакерских атак на банковские учреждения США и стране Европы. Об этом сообщила 27 января пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, спецоперация проводилась совместно с Европолом, представителями правоохранительных органов США и Германии.

Задержанных подозревают в похищении персональных данных клиентов банков, а также атаках на банковские учреждения, в результате чего те понесли убытки в размере $2,5 млрд.

В ходе обысков были изъяты компьютеры и серверы, при помощи которых велась противоправная деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден поручил спецслужбам изучить кибератаки на американские учреждения, в которых СМИ обвиняют так называемых «русских хакеров».

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