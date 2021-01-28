Благовещенск, , 08:20 — REGNUM В сети появилось видео, на котором видно, как водитель на автомобиле преследует в лесу семью амурских тигров. Это действие осудили в центре «Амурский тигр», назвав его опасным для жизни.

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В настоящее время специалисты выясняют, где, когда и кем было снято это видео, написали на официальной странице центра в Instagram.

«Человек за рулем намеренно «гонял» амурского тигра, а это делать нельзя ни при каких обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Специалисты центра отметили, что такое поведение недопустимо не только по отношению к тиграм, но и к любым диким животным, которые воспринимают это как атаку.

В случае с данным видео, преследование семьи амурских тигров закончилось тем, что хищники ушли в лес.

https://www.instagram.com/p/CKir7k2hxN4/

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае вечером 17 января в ДТП погиб взрослый тигр. Авария произошла на 191-м км трассы Хабаровск — Комсомольск в районе села Троицкое. Двигаясь в темноте, водитель иномарки не сразу заметил вышедшего на дорогу амурского тигра, не успел среагировать и сбил его.