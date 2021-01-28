Чита, , 08:06 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 28 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 33 800 человек, причём 212 из них обнаружили за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у двоих пациентов человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 630 человек. Из общего количества пациентов моногоспиталей 84 (за последние сутки данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 39 (-2 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 31 549 пациентов (+327 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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