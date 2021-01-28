Иркутск, , 08:01 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1638 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 28 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 48 140 человек (+265 за последние сутки). Госпитализированы 1973 пациента (-131 за последние сутки). Выздоровели 42 764 пациента (+390 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 204 жителя Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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