Барнаул, , 07:57 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 28 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1 913 человек, причём 16 из них добавились в сводку за сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 660 человек, +26 за последние сутки) и ОРВИ (20 524 человека, +150 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 38 455 человек (+184 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 364 (+8 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 108 пациентов (-1 за последние сутки). С начала учебного года в крае выявлено 1569 детей с коронавирусом (+15 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победил 34 301 человек (+171 за последние сутки).

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