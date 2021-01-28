Хабаровск, , 07:58 — REGNUM В военно-морском лицее Хабаровска 28 января произошло ЧП, в результате которого были эвакуированы из здания все ученики и сотрудники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Причиной возгорания на площади в два кв. метра в кабинете психолога стал чайник — из лицея вывели 589 учащихся и 42 сотрудника. Пострадавших нет.

«Прибывшие на вызов пожарные проверили помещение, убедились в том, что горение прекратилось, и подтвердили, что угрозы нет», — пояснили в мэрии, добавив, что огонь не нанес серьёзного ущерба.

После проветривания, лицеисты продолжили учебу.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел 28 января в многоквартирном доме в Петропавловске-Камчатском.