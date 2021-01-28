Южно-Сахалинск, , 07:53 — REGNUM Три автомобиля столкнули на юго-западной объездной дороге в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Сахалинской области.

По данным ведомства, водитель внедорожника Toyota Hilux Surf, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corona. От удара легковушку отбросило на автомобиль Toyota Corolla Fielder. В результате ДТП пострадала 54-летняя водитель легкового автомобиля, ее направили в больницу. В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января два автомобиля столкнулись в Агаповском районе Челябинской области. В результате ДТП погибли два человека, еще одна пострадавшая — четырехлетняя девочка — была госпитализирована.