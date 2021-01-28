Минусинск, Красноярский край, , 07:41 — REGNUM В городе Минусинске Красноярского края сотрудники Росгвардии разыскали без вести пропавшего воспитанника детского дома. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в краевом управлении Росгвардии.

Подросток сбежал из детского дома в декабре 2020 года. Он был объявлен в федеральный розыск.

В январе 2021 года росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в продуктовом магазине на улице Абаканской. Охранник магазина сообщил, что по торговому залу уже несколько часов бесцельно бродит подросток.

Росгвардейцы установили личность юноши. Оказалось, что это тот самый подросток, который сбежал из детского дома и был объявлен в федеральный розыск. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители установили местонахождение 17-летнего подростка из Горно-Алтайска. Он числился пропавшим без вести с 13 января.

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