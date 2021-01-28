Бугуруслан, Оренбургская область, , 07:36 — REGNUM В Бугурусланском районе Оренбургской области днем 27 января произошел пожар в жилом доме в селе Коптяжево. Жертвой стал мужчина 1964 года рождения, сообщает ГУ МЧС по региону.

К ликвидации последствий пожара привлекали девять человек и три единицы техники. На тушение потребовалось около двух часов. Площадь, уничтоженная огнем, составила 15 квадратных метров.

Предположительной причиной пожара называют недостаток конструкции и изготовление электрооборудования. Проводится дознание.

За сутки (27 января) в Оренбуржье произошло восемь техногенных пожаров. Погиб один человек. Спасены два человека, в том числе ребенок.

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