Сингапур, , 07:12 — REGNUM В Сингапуре задержали 16-летнего подростка, планировавшего устроить теракт в двух мечетях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сингапурского управления внутренней безопасности.

По его данным, подросток заказал себе через интернет тактический жилет и собирался приобрести мачете. Он планировал напасть на две мечети, вдохновившись терактами в новозеландском городе Крайстчерч, произошедшими в марте 2019 года. Подросток также планировал вести прямую трансляцию своего нападения.

«Он рассматривал только два возможных исхода: что его арестуют до нападения или полиция его застрелит во время теракта», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что подросток является первым задержанным в Сингапуре за правоэкстремистские взгляды. Сколько он пробудет под стражей — пока неизвестно.