Петропавловск-Камчатский, , 06:55 — REGNUM Пожар произошел в многоквартирном доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

По его данным, возгорание произошло в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Циолковского утром 28 января. В тушении пожара принимали участие десять человек личного состава и три единицы спецтехники. Возгорание было полностью ликвидировано, пострадавших не было. От пожара лишь пострадали электрическая розетка и вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в городе Белорецке в Башкирии произошел пожар в пятиэтажном доме. Спасатели эвакуировали из здания 23 человек. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.