Омск, , 05:52 — REGNUM Уголовные дела по факту убийства 21-летнего мужчины и покушения на убийство его 22-летнего приятеля возбуждены в Омске, сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР.

По предварительным данным, поздно ночью 27 января на улице Магистральной в Омске неизвестный ранил мужчин ножом и скрылся. 21-летний потерпевший скончался на месте, за жизнь его 22-летнего приятеля борются врачи.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 27 января в Омске на 22-м году жизни погиб бывший игрок молодёжного и основного составов футбольного «Иртыша» Егор Дробыш. Футболист был убит.

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