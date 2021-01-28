Абуджа, , 05:28 — REGNUM Четыре человека погибли из-за диареи в штате Сокото на северо-западе Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Хелеле. Там были зафиксировано массовое пищевое отравление у жителей населенного пункта. По предварительным данным, диарею могла вызвать загрязненная вода.

От заболевания уже скончались четыре человека, еще 56 находятся в больницах. Местные власти уже распорядились обеспечить безопасность пищевых продуктов и воды, чтобы взять под контроль распространение диареи.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе ООН зафиксировало массовые пищевые отравления у эритрейских беженцев на территории Эфиопии. Причиной отравлений стало плохое обеспечение людей водой и пищей.

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