Владивосток, , 05:01 — REGNUM В Приморье, вечером, 27 января, на регулируемом переезде при исправно работающей сигнализации водитель «Лада-Нивы» выехал на рельсы и врезался в вагон проходящего грузового поезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

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Машинист увидел в зеркале заднего вида приближающийся к составу автомобиль, экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Водитель «Нивы» скончался на месте, двух пострадавших пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Арсеньева.

Авария произошла на 127 км перегона Варфоломеевка — Лимонник.

Как сообщало ИА REGNUM, во Львовской области Украины столкнулись автобус и поезд. Погиб один человек.