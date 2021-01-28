Веллингтон, , 03:44 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали у побережья Новой Зеландии, сообщает новозеландская геологическая служба.

По данным ведомства, очаг землетрясения располагался в 70 километрах к северу от города Те-Каха. Глубина его залегания составила 118 километров. Информации о возможных повреждениях инфраструктуры и пострадавших не поступала. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января произошло землетрясение магнитудой 5,1 на территории Колумбии. Его очаг располагался в муниципалитете Ла-Виктория на глубине 158 километров. Пострадавших не было.

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