Москва, , 03:39 — REGNUM Депутат Госдумы от Приморья Сергей Сопчук («Единая Россия») намерен обжаловать решение суда о конфискации активов в 38 млрд рублей, пишет РБК.

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Сопчук заявил, что не нарушал закон в статусе депутата и предпринимательской деятельностью не занимался.

«Предприятие, о котором идёт речь, ведёт свою деятельность с начала 2000-х годов. С 2011 года до октября 2016 года я принимал участие в его хозяйственной деятельности на полностью законных основаниях, владея долей в его уставном капитале в размере 23%. Я также был и остаюсь его кредитором, так как значительную часть моих займов предприятие ещё не вернуло. В полном соответствии с законом я имел полное право в те годы до прихода в Госдуму заниматься предпринимательской деятельностью», — сказал Сергей Сопчук.

При этом депутат согласился, что в компании «Терней Золото», о которой идёт речь, были и есть его родственники, но подчеркнул, что истолковывать это как коррупционную составляющую неправильно.

«Всё происходящее считаю необоснованным и несправедливым, не имеющим под собой фактического подтверждения. Поэтому будет подготовлена и подана апелляция на решение суда первой инстанции», — добавил Сопчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в Замоскворецком районном суде Москвы установлено, что Сергей Сопчук незаконно занимался предпринимательской деятельностью, обманывал администрацию президента РФ и оказывал противодействие следствию. Генпрокуратура добилась конфискации активов на 38 млрд рублей.