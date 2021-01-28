Триполи, Ливан, , 03:25 — REGNUM Число пострадавших во время столкновений в ливанском городе Триполи достигло 226 человек, сообщило 28 января агентство NNA со ссылкой данные служб скорой медицинской помощи и ливанского Красного Креста.

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По их информации, во время беспорядков госпитализировали 66 человек, 160 получили помощь на месте.

В свою очередь, телеканал Al-Mayadeen сообщил, что различные травмы получили не менее 20 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспорядки и столкновения в Триполи продолжаются с 25 января, когда протестующие вышли на улицы против введения карантина в Ливане.

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