Рексем , , 02:06 — REGNUM Приостановка работы в связи с эвакуацией на предприятии в британском городе Рексем (Уэльс) никак не отразилась на выпуске вакцины от COVID-19, которым замается этот завод. Об этом 27 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководство компании Wockhardt UK, владеющей предприятием.

В ходе проверки подозрительного предмета выяснилось, что он не представляет угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января сотрудники завода в Рексеме, выпускающего вакцину британско-шведской компании AstraZeneca, получили «подозрительный пакет». Персонал предприятия был частично эвакуирован.

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