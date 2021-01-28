Триполи, Ливан, , 00:25 — REGNUM Не менее 23 человек получили травмы в ходе протестных акций в городе Триполи на севере Ливана, сообщает ливанское национальное новостное агентство.

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По его данным, в городе уже третий день идут протесты против карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. 27 января протестующие попытались прорваться в здание правительства, а также бросали камни в сотрудников полиции. Для разгона демонстрации силовики применили водометы и слезоточивый газ. Отмечается, что в ходе протестов пострадали 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в ливанском Триполи прошла демонстрация против введения карантина в Ливане. Акция переросла в столкновения с полицией, в результате которых пострадали пятеро протестующих и трое силовиков.

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