Москва, , 23:23 — REGNUM Следственный комитет проверяет появившуюся в СМИ информацию о мошеннических действиях в отношение пенсионерки в Москве. Об этом сообщили 27 января в пресс-службе столичного управления ведомства.

Ранее один из федеральных каналов показал сюжет о пожилой москвичке, которая стала жертвой телефонных мошенников, в результате чего заложила свою квартиру и приобрела большие кредитные обязательства. Сообщалось, что женщине предложили «участвовать в бирже», взяв кредиты и переводя средства на виртуальные счета.

По данному факту Главным следственным управлением Москвы была организована доследственная проверка.

В пресс-службе отметили, что следователи в настоящее время проводят мероприятия, направленные на установление всех фактов произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.