Сараево, , 21:15 — REGNUM По поручению прокуратуры Боснии и Герцеговины в районе Мостара была пресечена деятельность притона с проститутками, где две гражданки Украины использовали своих соотечественниц ради получения большой прибыли незаконным способом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Как заявил государственной прокуратуреп Боснии и Герцеговины, в ходе проведения операции была предотвращена незаконная вербовка гражданок Украины для их сексуальной эксплуатации в течение последних шести месяцев.

Прокурор и следователь специального отдела по борьбе с организованной и экономической преступностью и коррупцией в Мостаре координировали деятельность сотрудников боснийской полиции, которые задержали нескольких подозреваемых лиц и обыскали помещения, используемые ими для занятия проституцией.