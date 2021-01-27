Шаньдун, Китай, , 20:55 — REGNUM Комитет по безопасности Госсовета КНР взял под особый контроль расследование причин взрыва на золотодобывающей шахте в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом 27 января сообщает Синьхуа, подчеркивая, что факт взрыва был скрыт, что серьезно осложнило поисково-спасательную операцию.

В комитете отметили, что местные власти обязаны внимательно изучить ситуацию с задержкой информации и мер, что является грубым нарушением действующего законодательства КНР. В настоящее время найдены живыми и подняты на поверхность 11 горняков, еще один пропал без вести и десять погибли.

Взрыв произошел 10 января на шахте в городе Цися, входящего в структуру управления города Яньтай.