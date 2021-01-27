Нагайбакский район, Челябинская область, , 18:39 — REGNUM В Челябинской области два человека погибли в результате ДТП. Ещё трое получили травмы, сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД.

Как пишет Накануне.Ru, авария произошла в Агаповском районе вечером 26 января. По предварительным данным, в результате обгона водитель машины ВАЗ-21 102 столкнулся с иномаркой. Находившаяся в отечественной машине супружеская пара погибла, их четырёхлетняя дочь была госпитализирована с травмами.

Травмы получили водитель «ВАЗ» и пассажирка «Ниссана». Им назначили лечиться амбулаторно. По факту ДТП идёт проверка. Уже известно, что у водителя «Ниссана» закончился срок действия водительского удостоверения и он был не вправе управлять автомобилем. А водитель машины «ВАЗ» имеет стаж вождения менее года.