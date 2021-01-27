Ижевск, , 18:12 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, вечером 24 января в Ижевске произошел конфликт 47-летнего сотрудника частного охранного (ЧОП) предприятия и 20-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. В ходе конфликта сотрудник ЧОП шесть раз выстрелил в оппонента, после чего покончил с собой. Потерпевший после инцидента был госпитализирован, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года в Санкт-Петербурге офицер полиции застрелил напавшего на него мужчину, который попытался отобрать у полицейского табельное оружие. Погибший 28-летний выходец из Дагестана, как выяснилось, ранее был осужден за незаконный оборот оружия и участие в незаконном вооруженном формировании.

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