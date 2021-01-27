Малгобек, Ингушетия, , 17:59 — REGNUM В Ингушетии задержан местный житель, который пытался убить 21-летнего молодого человека из личной неприязни. Злоумышленник выстрелил в своего недруга из автомата Калашникова, однако тот остался жив. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 25 января около 15:00 на окраине города Малгобека. Подозреваемый, возраст которого составляет 38 лет, из личной неприязни выстрелил из автомата Калашникова в местного жителя, находившегося в салоне автомобиля ВАЗ-21 074. Тот успел пригнуться и получил лишь ранения. Раненого оперативно госпитализировали в лечебное учреждение, а покушавшийся на него установлен и задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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