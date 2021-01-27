Монпелье, Франция, , 17:46 — REGNUM Во французском городе Монпелье неизвестный попытался поджечь церковь Святого Павла после того, как нанес внутри здания оскорбления в отношении Иисуса Христа. Об этом в среду, 27 января, сообщает Le Figaro.

Возгорание и надписи на стенах церкви обнаружил служитель храма, священник Жан-Луи Катала, который сообщил о происшествии в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января во французском Версале полицейские проводят спецоперацию по нейтрализации вооруженного мужчины, который забаррикадировался в своей квартире.

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