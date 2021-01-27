Рексем , , 17:28 — REGNUM Эвакуация сотрудников предприятия Wockhardt по производству вакцин от коронавируса в городе Рексем (Уэльс, Великобритания) проводится в связи с обнаружением «подозрительного пакета», передаёт 27 января ВВС.

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Уточняется, что «подозрительный пакет» был получен утром 27 января. Руководство, проконсультировавшись с экспертами, организовало частичную эвакуацию. Пакет будет проверен специалистами. Территорию предприятия оцепили.

Напомним, на предприятии в Рексеме, которое принадлежит индийской фармкомпании Wockhardt, ведётся производство вакцины от SARS-CoV-2 компании AstraZeneca.