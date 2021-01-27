Богота, , 17:20 — REGNUM О землетрясении магнитудой 5,1 в муниципалитете Ла-Виктория (департамент Валье-дель-Каука, Колумбия) 27 января сообщает национальная геологическая служба республики.

Уточняется, что землетрясение зафиксировано в 2:57 (время местное). Очаг землетрясения залегал на глубине 158 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки произошло два землетрясения — магнитудой 4,9 и 5,4.

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