* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 15:59 — REGNUM На территории Турции задержаны 12 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 января сообщает министерство национальной обороны страны.

«31 декабря 2020 года были задержаны 12 человек, пытавшихся незаконно перебраться в нашу страну из Сирии», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что все задержанные являются «террористами из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и что среди них пять граждан России, четверо граждан Узбекистана и три гражданина Киргизии.

При этом отмечается, что один из задержанных оказался лицом, находящимся в «красной категории» разыскиваемых радикальных боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что в Турции в ходе операции были задержаны свыше двух десятков человек, предположительно являющихся боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.